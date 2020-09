Unibail-Rodamco : Oddo abaisse son objectif de cours

17/09/2020 | 10:11

Le groupe a annoncé une augmentation de capital de 3.5 MdE dans un plan de refinancement de 9.0 MdE pour faire face aux incertitudes de la crise sanitaire.



' Ces annonces constituent pour nous un changement dans l'amplitude du plan de refinancement et illustrent la grande prudence du management face à l'évolution de ses activités et des ajustements potentiels de valorisation des actifs dans le contexte sanitaire actuel ' indique Oddo.



' La reprise des centres au RU est plus faible (ventes commerçants -47% en juillet et -34% en août vs 2019) et aucune information d'activité n'est communiquée sur la reprise des CC aux USA '.



' Post AK, nous tablons ainsi sur un BPA récurrent ajusté (AREPS) 2021e de 5.81 E (-49.6% vs précédemment) ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil à l'achat mais abaisse son objectif de cours à 52 E contre 62 E.



