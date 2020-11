Unibail-Rodamco : Oddo confirme son conseil sur le titre

10/11/2020 | 12:15

La résolution relative à l'augmentation de capital de 3.5 MdE n'a pas obtenu la majorité des 2/3 de votes.



' Nous estimions qu'il y avait une probabilité réelle pour ce scénario étant donné 1/ les soutiens de petits actionnaires au plan REFOCUS pour un projet d'augmentation de capital qui surprenait par son timing et son impact dilutif et 2/ la réelle possibilité d'obtenir une minorité de blocage en raison d'une structure actionnariale très éclatée ' indique Oddo.



' Les trois candidats proposés par le consortium REFOCUS sont élus. Ainsi Léon Bressler, Xavier Niel et Susana Gallardo vont pouvoir bénéficier d'une légitimité certaine pour faire valoir leurs idées en ce qui concerne le désendettement et les orientations stratégiques d'URW ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste s'attend à ce que le groupe mette en oeuvre le plan de cession de 4 MdE (3,4 MdE encore à réaliser), l'économie de 1 MdE de paiement cash de dividendes sur 2 ans, et 0,8 MdE dans les Capex de développement pour un plan de refinancement au total de 6,5 MdE.



Oddo confirme son opinion à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 47 E. ' Nous estimons que le titre URW présente un potentiel de hausse significatif à MT en sortie de crise sanitaire '.



