Unibail Rodamco : Oddo reste à l'achat après les nominations

19/11/2020 | 10:17

Le Conseil de Surveillance a nommé hier Jean-Marie Tritant Président du Directoire d'URW SE, succédant à Christophe Cuvillier le 1er janvier 2021.



' Le communiqué de presse précise que les évolutions à venir relatives au Directoire seront annoncées ultérieurement. On pourrait également voir la nomination d'un nouveau Directeur Général Finance Groupe en remplacement de Jaap L. Tonckens ' indique Oddo.



' Au-delà de la gestion de la crise actuelle, nous estimons que la mission principale de Jean Marie Tritant sera de fédérer les équipes d'URW autour d'un nouveau projet stratégique qui consistera très certainement à recentrer le groupe sur l'Europe et à le désendetter via la cession des actifs US dans un horizon de 24 à 36 mois ' rajoute le bureau d'analyses.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion à l'achat et son objectif de cours de 70 E.



