Unibail-Rodamco-Westfield : RBC remonte sa cible

Royal Bank of Canada a renouvelé vendredi son opinion 'sous-performance' sur Unibail-Rodamco-Westfield, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 42 à 45 euros suite à des résultats semestriels supérieurs aux attentes.



Dans une note de recherche, le broker explique que ces performances meilleures que prévu l'ont conduit à revoir à la hausse ses estimations sur le groupe d'immobilier commercial.



Le courtier souligne toutefois que même après ce relèvement, sa nouvelle cible demeure bien en-dessous du cours de Bourse actuel, un décalage qu'il justifie notamment par la perspective d'une récession susceptible de venir peser sur les loyers et le taux de vacance en 2023 et 2024.



RBC juge par ailleurs que le scénario d'une cession des activités aux Etats-Unis lui semble peu probable dans les conditions actuelles, un phénomène qui devrait là encore, selon lui, pénaliser la rentabilité du groupe.



