Unibail-Rodamco-Westfield : UBS relève son objectif

UBS a relevé vendredi son objectif de cours sur Unibail-Rodamco-Westfield de 60 à 78 euros suite à la publication des résultats semestriels du géant de l'immobilier commercial.



Le bureau d'études - qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre - dit retenir de l'annonce les progrès réalisés sur le front du désendettement, le groupe affichant au 30 juin une dette nette de 23,5 milliards d'euros.



UBS, qui note quelques signes de 'dégel' sur le marché de l'immobilier commercial, mentionne par ailleurs le processus de 'rationalisation' des activités engagé aux Etats-Unis.



Une approche qui devrait impliquer, à en croire l'analyste, des fermetures de centres commerciaux, des cessions d'actifs au niveau régional, voire d'autres mesures allant dans le sens d'une 'réduction drastique' de l'exposition au marché américain.



Les principaux risques associés au dossier demeurent cependant, d'après UBS, la possibilité de nouvelles mesures de confinement ou de restrictions à la circulation, ainsi que l'introduction du 'pass sanitaire' dans les centres commerciaux en France.



