Unibail-Rodamco : Invest Securities rehausse sa cible

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Unibail-Rodamco-Westfield avec un objectif de cours rehaussé de 73 à 77 euros, malgré des 'données opérationnelles certes prévisibles mais en demi-teinte' pour le premier trimestre.



Selon lui, la publication est surtout marquée par l'annonce de deux cessions pour un total de 750 millions d'euros (929 millions à horizon 2024 selon les accords conclus avec un des acquéreurs) avec des décotes très faibles par rapport aux dernières évaluations.



'La pression de l'endettement s'en trouve un peu allégée et laisse espérer d'autres arbitrages dans des conditions correctes', juge l'analyste, pour qui 'même si l'assainissement du bilan d'URW n'est toujours pas garanti, les perspectives s'améliorent'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.