Unibail-Rodamco : Oddo BHF relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion sur Unibail-Rodamco-Westfield de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 70 à 90 euros, le titre lui paraissant encore décoté par rapport à un horizon qu'il voit s'améliorer dans les 12 prochains mois.



Après un entretien avec des dirigeants, le bureau d'études retient que 'le management a une feuille de route très claire pour les 24 à 36 prochains mois avec comme premiers catalyseurs, la réalisation des plans de cession en Europe continentale et aux Etats-Unis'.



Oddo BHF ajoute que son objectif de cours suggère des multiples de 10 fois les cash-flows 2022, 2023 et 2024, alors que le titre se paye actuellement 10,2 fois les CF 2020 et 2021 et que son pair Klépierre se paye 11,4 fois le CF 2021.



