BONDS : URW va racheter pour 1 md d'euros de ses obligations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Unobail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mercredi le lancement d'une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité février 2021, mai 2021, octobre 2022, juin 2023 et février 2024, pour un montant qui devrait atteindre 1 milliard d'euros. Cette offre expirera le 1er décembre, à 16h00, et ses résultats seront annoncés le ledemain. URW a, par ailleurs, annoncé son intention d'émettre mercredi deux tranches d'obligations senior dont les maturités seront de 6 et 11 ans. (ddelmond@agefi.fr) ed: ECH

November 25, 2020 03:13 ET (08:13 GMT)