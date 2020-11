BONDS : Unibail place 2 mds d'euros d'obliations à 6 et 11 ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi avoir placé 2 milliards d'euros d'obligations en deux tranches afin d'augmenter ses liquidités et allonger la maturité de sa dette. La première tranche, à échéance dans 6 ans et 5 mois, est assortie d'un coupon de 0,625%. La deuxième, du même montant et d'une maturité de 11 ans, porte un coupon de 1,375%. Dans la journée, le groupe avait lancé une offre de rachat sur cinq tranches obligataires pour un montant d'un milliard d'euros. (tvarela@agefi.fr)

November 25, 2020 16:18 ET (21:18 GMT)