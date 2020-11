Camouflet pour la direction d'UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD : rejet du projet d'augmentation de capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Réunis en Assemblée générale, les actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield ont rejeté le projet de résolution à propos d'une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, voulue par la Direction. Elle avait provoqué la fronde d'un groupement d’investisseurs européens mené par l’entrepreneur Xavier Niel et l’ancien PDG d’Unibail, Léon Bressler. L'entrée des derniers au Conseil d'administration du groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux a, elle, été approuvée.Le plan " RESET " de la direction prévoit également de limiter les dividendes en espèces par le biais de dividendes en actions et/ou d'un taux de distribution plus faible, ce qui permettra d'économiser 1 milliard d'euros en espèces au cours des deux prochaines années. Il comprend aussi enfin une baisse supplémentaire de 800 millions des investissements et 4 milliards d'euros de cessions d'ici 2021." L'endettement d'URW reste élevée. Nous devrons examiner toutes les alternatives possibles pour renforcer rapidement la structure financière du groupe " a souligné le Directeur général, Christophe Cuvillier.