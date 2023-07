Le propriétaire des centres commerciaux Westfield cherche à tirer profit de la fréquentation des magasins en faisant payer les marques pour qu'elles apparaissent sur les écrans et dans les espaces pop-up, une activité qu'il souhaite développer.

L'utilisation de son espace physique à des fins publicitaires est un moyen pour Unibail-Rodamco-Westfield d'augmenter ses revenus par mètre carré, alors qu'il réduit son portefeuille en vendant des centres commerciaux d'une valeur de plusieurs milliards d'euros en Europe et aux États-Unis.

URW, qui gère 78 centres commerciaux dans 12 pays, a lancé en octobre de l'année dernière son agence média interne pour l'Europe, Westfield Rise, afin de regrouper ses offres publicitaires sous une même bannière.

Westfield Rise a contribué à hauteur de 19,6 millions d'euros à la marge nette du groupe au premier semestre de cette année, soit une hausse de 14% par rapport au premier semestre 2022, a indiqué URW jeudi.

Westfield Rise a pour objectif de réaliser 75 millions d'euros de marge nette d'ici fin 2024 et 200 millions d'euros de marge nette d'ici 2030, des objectifs que le président d'URW, Jean-Marie Tritant, a déclaré être en bonne voie d'atteindre.

Le propriétaire du centre commercial dispose de 1 700 panneaux d'affichage numérique dans ses centres commerciaux à travers l'Europe, et de 170 espaces dédiés qu'il commercialise comme offrant aux marques un contact "physique" avec les consommateurs.

Alors que la publicité en ligne a été dominante, des contrôles plus stricts sur les cookies - codes de suivi que les annonceurs utilisent pour collecter des informations sur la navigation et le comportement des consommateurs en ligne - pourraient changer la donne, a déclaré M. Tritant lors d'une interview.

"Dans un contexte où les marques et les annonceurs utilisaient auparavant beaucoup les réseaux sociaux, ... maintenant qu'il y a moins de cookies et que le contrôle est plus strict, vous voyez les marques et les annonceurs essayer d'atteindre le consommateur là où il se trouve", a déclaré M. Tritant.

URW a cédé des centres commerciaux aux États-Unis, notamment dans le centre-ville de San Francisco, où il prévoit une saisie de son centre commercial Westfield près du quartier en difficulté de Tenderloin.

Au total, URW a réalisé 4,7 milliards d'euros de ventes immobilières depuis 2021, dont 3,3 milliards d'euros en Europe et 1,4 milliard d'euros aux États-Unis, où il réduit son empreinte.

"L'idée est vraiment de réduire notre exposition aux États-Unis et d'être un pure play paneuropéen", a déclaré M. Tritant. (Reportage d'Helen Reid ; Rédaction d'Alison Williams)