par Mathieu Rosemain

PARIS, 28 juin (Reuters) - Le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, espère que la transformation de plus de 300.000 mètres carrés de bureaux en espaces de travail plus verts et plus flexibles attirera les entreprises et réduira le taux d'inoccupation élevé de ses bâtiments.

Avec son architecture brutaliste et ses gratte-ciel modernes qui dominent l'horizon à l'ouest de l'Arc de Triomphe, La Défense est considérée comme le plus grand quartier d'affaires construit à cet effet. Mais à l'instar d'autres quartiers commerciaux urbains, ses bureaux se sont vidés pendant la pandémie et les affaires ont périclité.

Son taux d'inoccupation, qui atteint plus de 15% contre moins de 10% avant la pandémie, est bien plus élevé que dans le centre de Paris, dont le taux de vacance s'élève à environ 2%, selon les agents immobiliers.

Nombre de ses tours sont vétustes et peu respectueuses de l'environnement, mais les démolir ou les reconvertir s'avérerait trop coûteux.

Le directeur de Paris La Défense, l'organisme public chargé de gérer le quartier, a déclaré à Reuters que le plan consisterait, dans les prochaines années, à lancer des rénovations pour les locataires qui souhaitent des bureaux plus petits, mais plus écologiques. Le plan s'attaquera dans les premiers temps à 300.000 m² de bureaux, soit près d'un dixième de la superficie totale de La Défense.

Les experts estiment que le coût de cette rénovation atteindra des centaines de millions d'euros. Ce budget sera principalement couvert par de grands promoteurs tels qu'Unibail Rodamco Westfield (URW) et Vinci.

L'un des points forts du quartier d'affaires est que le loyer moyen, d'environ 550 euros par mètre carré, est deux fois moins élevé que dans le centre de Paris, où l'offre est limitée, soulignent les agents.

L'attention portée aux normes environnementales pourrait ainsi donner à La Défense un autre avantage sur le centre de Paris, où les bâtiments datent souvent du XIXe siècle et sont construits en brique, ce qui limite la possibilité d'utiliser des matériaux de construction moins énergivores.

D'ores et déjà, Paris La Défense sélectionne les projets immobiliers en fonction de leurs caractéristiques énergétiques et environnementales. L'organisme est par ailleurs en train de transformer l'esplanade publique en béton en un parc urbain de cinq hectares, qui sera inauguré en 2027.

Des systèmes de gestion des bâtiments ont été mis en place, permettant d'éteindre automatiquement les lumières des bureaux pendant la nuit et de réguler la température.

"Nous partons d'un modèle de quartier extrêmement énergivore et monofonctionnel", a déclaré à Reuters Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris La Défense, depuis son bureau surplombant le quartier.

"Malgré ce que les gens peuvent dire, nos idées restent très rationnelles, très adaptables aux besoins des entreprises, et nous pouvons accueillir à la fois des grandes et des petites entreprises", a-t-il ajouté.

La Défense abritera bientôt le plus haut gratte-ciel de France, The Link, une tour de 242 mètres de haut qui accueillera le nouveau siège de TotalEnergies, un résident de longue date du quartier. (Reportage Mathieu Rosemain ; version française Pauline Foret, édité par Blandine Hénault)