PARIS, 19 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en matinée, amplifiant le rebond de la veille, dans un contexte de légère détente sur les taux après la baisse plus marquée que prévu des ventes mensuelles au détail en Grande-Bretagne, ce qui relance l'espoir d'un assouplissement rapide de la politique des banques centrales.



À Paris, le CAC 40 prend 0,30% à 7.423,56 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,63% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,28%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,35%, le FTSEurofirst 300 de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,28%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une stabilité pour le Dow Jones , une hausse de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,39% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert, portée par les nouvelles technologies à la suite des résultats et prévisions du géant taïwanais TSMC.



Dans les indicateurs du jour, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé d'un mois sur l'autre en décembre plus fortement qu'attendu, de 3,2%, ce qui devrait accroître la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle baisse rapidement ses taux d'intérêt.



Sur le marché obligataire, le rendement du Gilt à dix ans



recule de plus de quatre points de base, à 3,894%, tandis qu'en zone euro, le rendement du Bund allemand de même échéance est stable, à 2,31%, après avoir progressé de quatre points la veille.



Les prix à la production en Allemagne ont cependant affiché une baisse plus forte que prévu en décembre, de 8,6% sur un an, signe d'un reflux des pressions inflationnistes alors que la Banque centrale européenne (BCE) se réunit la semaine prochaine.



En Bourse, le compartiment de l'immobilier (+0,13%) est dans le vert avec notamment Unibail Rodamco (+1,1%) qui signe l'une des plus fortes progressions du CAC.



Les nouvelles technologies (+0,62%) sont encore recherchées après leur forte progression de la veille, Stmicroelectronics prenant 0,52%.



Teleperformance , en hausse de 5,68%, profite du relèvement de la recommandation de Stifel à "acheter".



Le secteur bancaire (+0,54%) est également bien orienté avec KBC Group qui gagne 2,23%, Morgan Stanley ayant relevé sa recommandation sur le groupe belge à "surpondérer".



Dans les publications trimestrielles, BASF avance de 1,02% malgré un bénéfice d'exploitation pour 2023 inférieur à ses propres prévisions. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)