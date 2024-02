Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Dans le plus grand marché de gros de Pékin, les boucheries sont silencieuses. La période précédant le Nouvel An lunaire devrait être la plus active, mais les consommateurs pensifs se retiennent.

Les données de jeudi sur les prix en Chine reflètent leur réticence. Les prix des denrées alimentaires ont été le principal frein à l'augmentation des prix à la consommation, qui ont baissé de 0,8 % sur une base annuelle en janvier, soit la plus forte baisse depuis 2009.

Les bouchers de Pékin étaient abattus et les investisseurs pourraient bien l'être aussi : si les consommateurs réduisent leur consommation d'un produit aussi ancien que le porc pendant les fêtes, qu'est-ce qu'ils remplacent ?

Sur quoi d'autre réduisent-ils leur consommation ? Les marchés boursiers chinois ont entamé la semaine de vacances en gémissant, mais en s'éloignant au moins des plus bas niveaux de cinq ans atteints plus tôt dans la semaine.

Le gain de plus de 4 % du Shanghai Composite pour la semaine écourtée devrait être le plus important depuis novembre 2022. Les investisseurs ont considéré le changement de direction à la tête de l'autorité de régulation des marchés chinois comme un autre signe que les autorités prennent note de la douleur.

Cependant, peu d'entre eux considèrent les mesures de marché comme un moyen de sortir du malaise économique - ou de la perte de confiance due à la chute des prix et à la crise immobilière - qui a plongé les actions dans un tel marasme. L'aggravation de la chute des prix à la production est un mauvais présage pour l'année à venir, car elle réduit les marges bénéficiaires, ce qui laisse présager des réductions de coûts, des restrictions salariales et une boucle de rétroaction qui incite les consommateurs à se montrer plus prudents.

Les actions d'Alibaba ont chuté de 6,8 % à Hong Kong, le chiffre d'affaires n'ayant pas atteint les estimations.

Ailleurs, les marchés japonais se sont rapprochés de leurs plus hauts niveaux depuis trois décennies, grâce à un gain de 10 % pour Softbank, qui a bénéficié des bons résultats du fabricant de puces Arm, dont il est actionnaire majoritaire.

La journée à venir sera marquée par les apparitions des banquiers centraux et par les résultats des entreprises. Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, apparaît à la télévision à 1330 GMT. Catherine Mann de la Banque d'Angleterre prononce un discours sur l'inflation à 1500 GMT et l'économiste de la Banque centrale européenne Philip Lane s'exprime à Washington à 1530 GMT.

La banque française Société Générale devrait publier ses résultats, après avoir annoncé plus tôt dans la semaine qu'elle prévoyait de supprimer environ 900 emplois à son siège parisien. Unilever offrira une vue en temps réel sur les habitudes des consommateurs.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Bénéfices : AstraZeneca, Crédit Agricole, British American Tobacco, Siemens, SocGen, Unibail-Rodamco-Westfield, Unilever

Discours : Barkin de la Fed, Elderson, Wunsch et Lane de la BCE, Mann de la BoE