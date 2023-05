Objectifs de développement durable : nos progrès en 2022

En avril, nous avons publié notre Document d'Enregistrement Universel 2022, un rapport annuel qui présente nos résultats financiers et non financiers de l'année passée. Au cœur de cette démarche se trouve notre avancement en matière de développement durable, tel que défini dans notre stratégie Better Places 2020, qui relève des piliers Better Spaces, Better Communities et Better Together.

URW s'engage à soutenir la transition environnementale des villes vers la neutralité carbone en créant et en opérant des lieux durables qui réinventent le vivre ensemble. Nous avons placé le développement durable au cœur de notre activité, comme l'un des principes directeurs de nos actions.



2022 a été une année remarquable pour nos engagements en matière de développement durable. Nous avons créé de la croissance au sein de nos communautés et soutenu la transition de nos villes vers un avenir à faible émission de carbone, notamment :





-41 % d'émissions de carbone sur notre chaîne de valeur de 2015 à 2022 (empreinte carbone totale, y compris scope 3) 39,7 millions d'euros de valeur sociale générée par les programmes communautaires d'URW en 2022 100 % des collaborateurs du Groupe ont reçu des objectifs de développement durables annuels en 2022.

Engagements Better Spaces





Nous avons réduit les émissions de carbone de 41 % dans l'ensemble de notre chaîne de valeur, y compris de scope 3, par rapport à 2015, notre année de référence. Ce chiffre recouvre notamment une réduction de 57,9 % des émissions de nos opérations mondiales, conformément à notre objectif consistant à réduire les émissions de 80 % d'ici à 2030. Au total, en 2022, 40 % de nos visiteurs ont eu accès à nos destinations par des moyens de transports durables, ce qui s'approche de notre objectif de 50 % d'ici 2030. Nous avons également réduit l'intensité énergétique de nos actifs de plus de 14 % depuis 2015 et multiplié par 12 notre capacité en énergie renouvelable sur site au cours de la même période, tout en mettant en œuvre des plans d'action en faveur de la biodiversité dans 100 % de nos actifs permanents et de nos projets de développement.

Engagements Better Communities





En 2022 seulement, les programmes communautaires d'URW ont généré 39,7 millions d'euros de valeur sociale, 96 % de nos centres commerciaux soutenant au moins une association caritative ou une ONG locale, un certain nombre de centres en soutenant plusieurs. Plus de 750 initiatives sociales ou environnementales ont été mises en œuvre par nos centres commerciaux pour leurs communautés. Par ailleurs, des initiatives autour de la consommation durable ont été organisées dans 81 % de nos centres phares. Les collaborateurs d'URW ont donné, collectivement, 8278 heures de leur temps pour soutenir des initiatives caritatives en 2022. Nous avons aussi fourni plus de 17 400 heures de formation à des membres de nos communautés et aidé 877 personnes à trouver un emploi dans nos destinations ou à obtenir une formation qualifiante grâce à notre programme « URW For Jobs ».

Engagements Better Together





L'an dernier, nous avons atteint notre objectif visant à donner à 100 % des salariés d'URW des objectifs de développement durable personnels atteignables, dans le cadre de leurs objectifs annuels. S'agissant de nos engagements Diversité et Inclusion, 39 % des fonctions de direction étaient occupées par des femmes en 2022, conformément à notre objectif minimum de 40 % en 2025. Au total, 99 % de notre personnel a reçu une formation sur le développement durable, y compris nos 100 plus hauts responsables, qui ont suivi une formation approfondie de deux jours sur le changement climatique, le concept « net zéro » et la construction durable. Nous avons été la première entreprise du CAC 40 et le premier groupe d'immobilier commercial en France à recevoir le label « Certifié Entreprise Fresque du Climat ». Nous avons continué à déployer notre programme Work Greener et nos programmes de bien-être des employés dans tous les pays où nous sommes implantés.

