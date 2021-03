Dans un contexte de crise du Covid-19, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé que l’Assemblée Générale Mixte se tiendra le 12 mai prochain, à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. Le Directoire se réserve la possibilité de revoir sa décision, au plus tard deux jours avant la date de publication de l’avis de convocation, en cas d’évolution favorable de la situation sanitaire permettant une levée des contraintes sanitaires règlementaires et sous réserve des impératifs organisationnels.