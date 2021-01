UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD : nouvelle organisation et Directoire élargi

Suite au changement de direction advenu récemment, les choses bougent chez Unibail-Rodamco-Westfield (URW). La foncière spécialisée dans les centres commerciaux a ainsi adopté une nouvelle organisation simplifiée et plus décentralisée avec 5 grandes régions (4 en Europe et 1 américaine), visant à l’atteinte d’une meilleure efficacité. Chaque région sera dirigée par un Chief Operating Officer (COO) régional.



En parallèle, URW a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au Directoire à compter d'aujourd'hui. Il s'agit d'Olivier Bossard, Chief Investment Officer, qui sera plus particulièrement en charge des arbitrages et l'allocation des ressources ; et d'Astrid Panosyan, Chief Ressource Officer, qui mènera la transformation du groupe, en particulier en termes de RSE.



" Ces nominations sont en ligne avec les déclarations de Léon Bressler, président du conseil de surveillance, qui estimait que le directoire devait comporter plus de 2 membres ", a commenté Invest Securities.



Enfin, Michel Dessolain est nommé Chief Customer Officer (CCO) et sera notamment en charge du marketing stratégique et digital.