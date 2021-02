Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a dévoilé mercredi soir ses résultats financiers au titre de son exercice 2020. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a dégagé l’an dernier un résultat net récurrent par action ajusté (RNRPAA) de 7,28 euros, en baisse de 41,1 % sur un an. En parallèle, les loyers nets ressortent à 1,79 milliard d'euros, en recul de 28,1% à données publiées et de 26,4% à périmètre constant. La crise du Covid-19 et les mesures prises pour l’endiguer ont bien entendu pesé sur les comptes du groupe.



Compte tenu de l'environnement actuel et de sa volonté de se désendetter, UWR a décidé de suspendre le versement de dividendes pour ses exercices 2020, 2021 et 2022.



Pour traverser l'orage du Coronavirus, le groupe assure disposer de toutes la trésorerie nécessaire. A fin décembre, URW comptait plus de 11 milliards d'euros en cash et facilités de crédit.



" Avec les restrictions en place sur la quasi-totalité de nos marchés, nous avons des attentes réalistes pour 2021 ", a prévenu Jean-Marie Tritant, le nouveau patron du groupe.



" Mais nous sommes encouragés par la forte reprise de la fréquentation et des ventes chaque fois que les restrictions ont été assouplies ou levées l'année dernière ", a-t-il ajouté.



A l'avenir, URW entend poursuivre sa politique de cessions d'actifs (il reste encore 3,2 milliards d'euros à réaliser d'ici 2022) et gérer strictement ses Capex. Le groupe veut également réduire de manière significative son exposition aux Etats-Unis.



En raison du manque de visibilité actuelle, URW n'est pas en mesure de communiquer d'objectifs de rentabilité pour 2021.