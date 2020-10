UPDATE3 : Actionnaires d'URW, Bressler et Niel contestent la stratégie de la foncière

(Actualisation: commentaires d'analystes et d'un gérant, précisions sur les demandes de Léon Bressler et Xavier Niel, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un groupement d'investisseurs menés par l'ancien PDG d'Unibail, Léon Bressler, et Xavier Niel, fondateur d'Iliad, qui détiennent de concert 4,1% du capital d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW), ont annoncé jeudi contester le projet de réorganisation établi par les dirigeants de l'exploitant de centres commerciaux.

"Un consortium d'investisseurs de premier plan dans l'immobilier et la tech, qui détiennent une participation de 4,1% dans Unibail-Rodamco-Westfield lance aujourd'hui une action pour s'opposer au projet 'RESET', qui repose pour l'essentiel sur l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, au lieu de repositionner les activités d'URW sur son coeur de métier : un portefeuille exceptionnel de centres commerciaux prime en Europe", ont annoncé ces investisseurs dans un communiqué.

Cette contestation actionnariale entraîne une hausse de 10,8% du cours de Bourse d'URW jeudi, à 40,05 euros. "La présence de Léon Bressler, l'homme qui a réussi la transformation d'URW en grande foncière est de nature à rassurer les investisseurs et fragilise encore un management en difficulté", commente Invest Securities.

"La hausse rapide du titre peut s'expliquer en partie par des rachats de positions courtes nettes vendeuses", considère Florent Laroche-Joubert, analyste chez Oddo BHF. "Il n'est pas exclu qu'un certain nombre de petits porteurs rejoignent le mouvement initié par Léon Bressler et Xavier Niel", ajoute l'analyste.

La vente des actifs américains comme priorité

Léon Bressler et Xavier Niel ont fait part jeudi de leur intention de voter contre la résolution autorisant l'augmentation de capital qui sera proposée au vote de l'assemblée générale (AG) du 10 novembre 2020. Ils appellent tous les actionnaires à en faire de même. Ce projet d'augmentation de capital est "inutile" et l'opération risque d'être "destructrice de valeur pour les actionnaires de la société", estiment les deux investisseurs contestataires, qui considèrent que le profil de liquidité existant d'URW et son accès continu aux marchés obligataires sont "solides".

"Ne connaissant pas l'intensité ni la durée de la crise sanitaire du coronavirus, le choix des dirigeants d'URW de lancer une augmentation de capital, même dilutive, peut être interprété comme un signal de prudence", nuance un gérant.

Léon Bressler estime également que l'acquisition de l'entreprise américaine Westfield en 2018 "a affaibli la position dominante d'URW en Europe avec en contrepartie une position marginale aux États-Unis, un marché beaucoup moins attractif". Selon lui, cette opération a été réalisée "au mauvais moment" et "au mauvais prix".

L'ancien PDG d'Unibail et Xavier Niel souhaitent recentrer URW sur son positionnement historique de "pure-play" européen. "Nous pensons que la cession des actifs américains sera génératrice de performance sur le long terme et qu'elle représente en fait la seule orientation stratégique permettant de dissiper de manière définitive les craintes actuelles liées à un niveau d'endettement élevé", prédisent les deux actionnaires.

Un analyste parisien assure que la cession des actifs américains "serait difficile à mettre en œuvre dans le contexte actuel". Selon BNP Paribas, qu'URW lance une augmentation de capital ou cède ses actifs américains, le résultat sera identique en matière de crédit : l'endettement de l'entreprise diminuera.

Trois sièges visés au conseil de surveillance

Le consortium a soumis des résolutions en vue de la prochaine AG pour la nomination de trois nouveaux membres au conseil de surveillance, "afin de renforcer le contrôle nécessaire sur le management et de développer les compétences pour bâtir une stratégie alternative dans le meilleur intérêt d'URW et de toutes ses parties prenantes". "Un renforcement du conseil de surveillance est nécessaire de toute urgence pour élaborer une stratégie qui créera de la valeur pour les actionnaires dans la durée et un URW plus fort pour tous", estime Xavier Niel.

Les candidats du consortium au conseil de surveillance d'URW sont Léon Bressler, Xavier Niel et Susana Gallardo.

Léon Bressler et Xavier Niel, à la tête respectivement des sociétés d'investissement Flagship Retail Investment et Rock Investment, ont déclaré qu'ils pourraient se renforcer au capital d'URW à court terme. "Cette possibilité est ouverte", ont-ils assuré lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole d'URW n'a pas souhaité commenter ces informations dans l'immédiat.

Le 16 septembre, URW a dévoilé son plan 'RESET' d'une surface d'au moins 9 milliards d'euros visant à renforcer son bilan et sa stratégie financière dans un contexte économique marqué par la crise sanitaire. En plus d'une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, ce plan comprend la restriction des dividendes en numéraire afin de réaliser des économies de 1 milliard d'euros au cours des deux prochaines années.

Le plan 'RESET' prévoit également une réduction supplémentaire des investissements et dépenses "non essentiels" ainsi que 4 milliards d'euros de cessions qui devraient être réalisées d'ici à la fin 2021.

URW s'est aussi fixé pour objectif de limiter son endettement net à moins de neuf fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda).

