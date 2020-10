URW : Invest Securities relève sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 61 à 68 euros sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield (URW), tout en maintenant sa recommandation d’Achat, alors que la probabilité que le projet d’augmentation de capital soit réalisé s’est réduit. Cela découle de la « fronde bienvenue » menée par Léon Bressler et Xavier Niel contre un projet d’opération très dilutif et non urgent en raison de solutions alternatives, en particulier en termes de cessions. Au final, l’analyse conclut que le management actuel se trouve encore plus fragilisé.