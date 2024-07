URW : Invest Securities reste positif, ajuste sa cible

Malgré un objectif de cours ajusté de 84 à 83,1 euros, Invest Securities maintient son conseil 'achat' sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW), jugeant le titre 'attractif d'un point de vue de sa valorisation intrinsèque, même si la visibilité reste faible sur l'arbitrage des actifs US'.



Selon le bureau d'études, la communication des résultats semestriels 'a été brouillée par l'accident industriel d'UberseeQuartier dont l'impact significatif, qui entache un peu la réputation de la foncière, ne doit pas être surestimé'.



'Les données opérationnelles sont bonnes comme attendu (vacance relativement stable à des niveaux excellents en Europe, loyers nets +5,6% à périmètre constant) et la guidance maintenue. Les valorisations sont en outre en voie de stabilisation', poursuit-il.



