URW : a confirmé ses prévisions de BPA sur 2024

URW a annoncé un BPA récurrent ajusté de 5,14 E au 1er semestre 2024 (en repli de -2,7 % par rapport à l'année dernière) globalement en ligne avec le consensus de 5,22 E indique Oddo BHF.



Le chiffre d'affaires commerçants est en croissance de 4,2%. La croissance organique sur les centres commerciaux ressort à 5,3% %). La collecte des loyers reste par ailleurs stable à 97%. Les revenus des partenariats commerciaux sont en croissance de 53% à 109 ME.



La groupe a confirmé ses prévisions 2024. URW confirme sa guidance avec un BPA récurrent ajusté (AREPS) compris entre 9,65 E et 9,80 E suite à la performance opérationnelle solide sur le 1er semestre 2024.



'Sur le marché de l'investissement, URW a cédé ou sécurisé pour 0.3 MdE de cessions dans un marché de l'investissement jugé toujours difficile et indique être en discussion active avec de potentiels acheteurs d'actifs européens et régionaux US pour environ 1.0 MdE d'actifs en Europe et aux USA vs 1.2 MdE à fin mars alors que la contribution à la réduction de la dette nette IFRS en 2024 des cessions réalisées ou sécurisées s'élève à ce jour à 0,5 MdE' indique Oddo BHF.



