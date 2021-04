URW a vu son activité chuter de 40,8% au T1 et manque de visibilité sur la reprise

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires proportionnel avait reculé de 40,8% au premier trimestre 2021, sous l'effet des restrictions prolongées liées au Covid-19 et des cessions d'actifs réalisées en 2020.

Le chiffre d'affaires de la première foncière européenne d'immobilier commercial s'est établi à 566,7 millions d'euros sur la période. Les revenus locatifs bruts (RLB) du pôle centres commerciaux ont diminué de 30,4%, à 472,8 millions d'euros.

Les RLB du pôle bureaux ont reculé de 31,7%, à 19,5 millions d'euros. Ceux du pôle Congrès & Expositions ont chuté de 78,3%, à 10,2 millions d'euros, "en raison des restrictions imposées aux lieux de congrès et d'exposition tout au long du premier trimestre et du verrouillage de la région parisienne à partir du 19 mars", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La fréquentation des centres commerciaux d'Unibail-Rodamco-Westfield en Europe a diminué de 58% à fin mars 2021 par rapport à la même période en 2020, et de 41% aux Etats-Unis.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires des commerçants a reculé de 51%, celui des commerçants américains diminuant de 23%, tandis que la baisse a atteint 62% en Europe.

"Aux Etats-Unis, les centres sont restés ouverts tout au long du premier trimestre, tandis que d'autres restrictions telles que l'obligation de rester confiné en Californie et les fermetures des restaurants et des bars ont été progressivement levées en janvier, février et mars", a indiqué URW.

Au 31 mars, 57% des centres commerciaux d'URW étaient interdits d'activité, à l'exception des magasins "essentiels".

A propos des perspectives, "compte tenu de l'incertitude quant au calendrier de réouverture sur de nombreux marchés, le groupe manque encore de visibilité sur l'échelonnement de la reprise pour fournir des perspectives pour l'ensemble de l'année à ce stade", a-t-il indiqué.

"Compte tenu de la durée prolongée des confinements et autres restrictions liés au Covid-19, qui sont plus longs et plus sévères que ce qui avait été envisagé à l'origine, avec des effets au-delà du premier trimestre", l'entreprise a précisé s'attendre à ce que "l'impact sur ses performances pour l'ensemble de l'année 2021 "reste significatif".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; fberthon@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'UNIBAIL-RODAMCO :

https://www.urw.com/fr-fr/investor/financial-press-releases

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2021 12:51 ET (16:51 GMT)