URW : déploiement d'une solution d'analyse du trafic

Le 28 novembre 2023 à 15:25 Partager

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce le déploiement de la solution de comptage et de qualification du trafic de la start-up française Digeiz dans 24 de ses centres commerciaux européens, pour analyser le parcours de ses visiteurs et améliorer leur expérience.



En établissant des corrélations entre les visites, les passages vitrines par segments de visiteurs et le temps passé dans les différents espaces, cette solution reposant sur l'IA doit permettre de développer une offre commerciale répondant aux besoins des clients.



Après un premier test réussi en France à Westfield Vélizy 2, le groupe d'immobilier commercial s'est donné les moyens pour intégrer cette technologie de pointe dans la plupart de ses centres en Europe en s'équipant des infrastructures nécessaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.