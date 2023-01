URW : deux centres commerciaux cédés aux Etats-Unis

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir finalisé, le 30 décembre, la cession de deux centres commerciaux Westfield situés à Trumbull (Connecticut) et à Bay Shore (Etat de New York) à une société d'investissement immobilier commercial.Le prix de vente brut combiné de ces deux actifs détenus en propriété exclusive, de 196 millions de dollars, est égal à leur valeur de marché brute et reflète un rendement initial de 9,5% sur le NOI (résultat opérationnel net) en place.Avec cette transaction, le groupe d'immobilier commercial indique avoir réalisé à ce jour un produit total de 1,3 milliard de dollars grâce à la réduction radicale prévue de son exposition financière aux États-Unis.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.