URW : hausse de 34.2% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

Unibail-Rodamco-Westfield publié un chiffre d'affaires de 897,1 ME au titre du 1er trimestre 2022(données non-IFRS), en hausse de 34,2% par rapport à la même période un an plus tôt, et reflétant la reprise post-Covid.



Les revenus locatifs bruts trimestriels ressortent quant à eux en hausse de 36%, à 683 ME.



Le groupe rapporte avoir signé un nouveau contrat média avec Clear Channel France au cours du trimestre et activé une campagne de publicité extérieure numérique qui permettra de mieux mesurer l'efficacité de la publicité dans les centres commerciaux, le comportements des passants et d'évaluer la conversion en matière de ventes.



'Au cours du trimestre, nous avons aussi poursuivi notre effort de désendettement avec la rationalisation de notre portefeuille américain via la cession de l'ancien terrain du Promenade Mall, tandis qu'en Europe le Groupe a signé un accord pour la cession de Gera Arcaden', souligne le directeur général, Jean-Marie Tritant.



Pour 2022, URW anticipe un résultat net récurrent ajusté par action compris entre 8,2 et 8,4 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.