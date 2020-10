Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le plan « Reset » dévoilé récemment par Unibail-Rodamco-Westfiel (URW) va-t-il faire « Tilt » ? C’est en tout cas ce qu’espère un groupement d’investisseurs européens mené par l’entrepreneur Xavier Niel et l’ancien PDG d’Unibail, Léon Bressler. En effet, le consortium appelle à voter contre le projet d’augmentation de capital de 3,5 milliards d’euros lors de l’Assemblée générale du 10 novembre prochain. Si le groupement d’investisseurs ne détient que 4,1 % d’URW, il fait grand bruit médiatiquement. En Bourse, cela se traduit par un bond de 11,95% à 40,48 euros pour URW."Le plan 'Reset' d'URW, qui repose sur une augmentation de capital fortement dilutive, est une décision malheureuse prise par un management prisonnier de la stratégie désastreuse qu'il a engagée avec l'acquisition de Westfield", a déploré Léon Bressler." Cette acquisition a affaibli la position dominante d'URW en Europe, avec une position plus marginale aux États-Unis, un marché moins attractif. De plus, elle a alourdi la dette de l'entreprise, a distrait la direction et a constitué une grave erreur d'allocation des ressources ", a poursuivi l'ex PDG d'Unibail.De ce fait, le consortium a également soumis des résolutions à l'Assemblée générale pour l'admission de trois nouveaux membres au conseil de surveillance afin de peser sur la stratégie future d'URW." Une opposition au management actuel est donc en train de s'organiser, ce qui semble logique vu la destruction de valeur qui pourrait résulter de l'augmentation de capital proposée ", a commenté Invest Securities." La présence de Léon Bressler, l'homme qui a réussi la transformation d'URW en grande foncière est de nature à rassurer les investisseurs et fragilise encore un management en difficulté depuis l'acquisition du portefeuille Westfield ", a ajouté le bureau d'études.Affaire à suivre…