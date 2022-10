URW : lancement de l'agence Westfield Rise

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce le lancement de Westfield Rise, une agence interne spécialisée dans les médias, les partenariats commerciaux et l'exploitation des données en conformité au RGPD.



Le groupe foncier fait part également de la nomination de Candice Mayer-Gillet au poste de directrice générale, Westfield Rise, poste auquel elle apportera son expérience acquise dans l'ensemble des activités d'URW.



Les bureaux de Westfield Rise seront à Paris et à Londres, avec une équipe de 50 personnes répartie dans les 11 pays européens où URW est implanté. L'agence pourra capitaliser sur les actifs médias des 80 centres du Groupe en Europe et aux États-Unis.



