URW : nomination d'une directrice des ressources humaines

Le groupe d'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce la nomination de Christi Karandikar au poste de directrice générale exécutive, directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif.



Sous la direction de Sylvain Montcouquiol, elle travaillera depuis Paris pour 'conduire la transformation d'URW, structurée autour de l'engagement des collaborateurs, la diversité et l'inclusion, ainsi que le recrutement de talents'.



Vice-présidente exécutive des ressources humaines aux États-Unis chez URW depuis 2019, Christi Karandikar a exercé des fonctions internationales au sein de Warner Media et du groupe de services professionnels Accenture.



