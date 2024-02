URW : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur URW (Unibail-Rodamco-Westfield) avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 euros, se disant conforté dans sa 'conviction qu'une page est tournée' après un roadshow avec des dirigeants de la foncière.



'URW se montre tout d'abord confiant pour continuer à faire croitre ses revenus en 2024 et au-delà après avoir retrouvé des niveaux de performance opérationnelle en 2023 similaires ou supérieurs à ceux de 2019', rapporte l'analyste.



Ajoutant qu'URW 'a dorénavant davantage de flexibilité pour se désendetter et normaliser progressivement sa situation', il estime que 'le titre possède un potentiel de revalorisation encore significatif par rapport à une visibilité accrue et une décote encore élevée'.



