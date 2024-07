(Actualisation: contexte, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Unibail-Rodamco-Westfield (URW) n'échappe pas à la sanction boursière. En avril dernier, le groupe avait annoncé un retard de cinq mois de son méga projet immobilier à Hambourg mais avait réussi à éviter les foudres des investisseurs en maintenant ses objectifs de résultats pour l'ensemble de l'année. Cette fois, le marché se montre moins compréhensif.

Vendredi en milieu d'après-midi, le titre URW chutait en effet de 4,3% après que la foncière a indiqué avoir relevé l'estimation des investissements engagés dans son projet de centre commercial en Allemagne, dont l'ouverture est prévue en octobre 2024. Initialement fixé à 800 millions d'euros, ce montant avait déjà été relevé à 1,64 milliard d'euros et les dirigeants prévoient désormais un coût total de 2,16 milliards.

Cette révision à la hausse de 520 millions d'euros s'explique par des coûts de 160 millions d'euros liés au report de l'ouverture du centre et aux infiltrations d'eau, et de 360 millions d'euros "principalement dus aux ordres de modification, aux écarts de quantité et aux provisions pour réclamations", a précisé URW.

Retour du dividende

Ces coûts supplémentaires ne devraient pas avoir d'impact sur la prévision de résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) du groupe pour 2024, mais entraîneront une hausse de 50 points de base du ratio LTV ("loan to value", ou rapport prêt-valeur) pour le premier semestre de l'exercice en cours, a indiqué le groupe.

Ces évaluations n'incluent "pas encore les mesures d'atténuation que la société est en train d'examiner", a précisé Unibail-Rodamco-Westfield.

Ces retards et surcoûts sur l'un des projets les plus emblématiques de l'entreprise jettent une ombre sur son récent redressement boursier et opérationnel. Après des années 2021-2023 marquées par une réduction de l'endettement via, notamment, des cessions aux Etats-Unis, URW a renoué avec la distribution d'un dividende en mai dernier et son cours de Bourse a rebondi de près de 40% en un an.

