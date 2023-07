Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial. A fin 2022, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 52,3 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (86,5%), bureaux (6,4%), espaces de congrès et d'expositions (5,1%), et centres de services (2%). La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : France (36%), Etats-Unis (22%), Europe centrale (10%), Allemagne (7%), Espagne (7%), Royaume Uni (6%), Pays nordiques (5%), Autriche (4%) et Pays Bas (3%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial