Unibail-Rodamco : Assemblée Générale à huis clos

03/11/2020 | 13:32

Unibail-Rodamco-Westfield informe ses actionnaires que, dans le cadre des mesures de confinement, d'interdiction des rassemblements et de fermeture des établissements recevant du public, l'Assemblée Générale Mixte du 10 novembre 2020 se tiendra exceptionnellement au siège social de la Société, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.



Les actionnaires sont invités à voter ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou à toute personne, à distance, préalablement à l'Assemblée Générale.



Afin de favoriser le dialogue actionnarial et en complément du dispositif légal de questions écrites, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant l'Assemblée Générale.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.