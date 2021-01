Unibail-Rodamco : Goldman Sachs dépasse les 5%

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Unibail-Rodamco-Westfield et détenir indirectement 6,68% du capital et des droits de vote de cette société foncière.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Unibail-Rodamco-Westfield hors marché au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour la banque d'affaires américaine.



