Unibail-Rodamco : Morgan Stanley dépasse les 10%

20/10/2020 | 16:21

Morgan Stanley Corp a déclaré à l'AMF avoir dépassé indirectement, le 13 octobre, les seuils de 10% du capital et des droits de vote d'Unibail-Rodamco-Westfield et détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, 10,02% du capital et des droits de vote, suite à une acquisition d'actions hors marché.



La banque d'affaires confirme qu'elle n'a pas l'intention de prendre le contrôle du groupe, ni de demander la nomination d'une ou de plusieurs personnes au poste directeur du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre poste de direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.