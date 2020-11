Unibail Rodamco : Morgan Stanley détient moins de 10%

La société Morgan Stanley Corp. a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 17 novembre 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Unibail Rodamco Westfield SE et détenir indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC, Morgan Stanley Australia Securities Limited et Morgan Stanley Capital Services LLC, 13 811 374 actions Unibail Rodamco Westfield SE représentant autant de droits de vote, soit 9,97% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Unibail Rodamco Westfield SE hors marché.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.