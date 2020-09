24/09/2020 | 11:15

Morgan Stanley Corp a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 17 septembre, les seuils de 10% du capital et des droits de vote d'Unibail-Rodamco-Westfield et détenir 9,50% du capital et des droits de vote, suite à une cession d'actions hors marché.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.