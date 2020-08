Unibail Rodamco : URW plus forte baisse de l'indice SBF 120 à la clôture du mardi 18 août 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

URW (-5,02% à 38,76 euros)La foncière spécialisée dans les centres commerciaux a été de nouveau sous pression à la Bourse de Paris en raison de la dégradation de la situation sanitaire en France et en Europe. Hier, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) avait en outre fait savoir qu'elle n'avait pas pris de décision quant aux options supplémentaires pour accélérer son désendettement, en plus des cessions d'actifs déjà envisagées. URW réagissait alors aux informations de Bloomberg qui a rapporté vendredi que la société envisageait de lever jusqu'à 3 milliards d'euros sur le marché. A fin juin 2020, l'URW disposait de 12,7 milliards d'euros de liquidités et de facilités de crédit non utilisées.