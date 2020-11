UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (+5,36% à 58,94 euros)

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux a, une fois de plus, bénéficié des annonces sur le vaccin AstraZeneca et les nouvelles selon lesquelles les campagnes de vaccinations sont en préparation en Europe et aux Etats-Unis. Tout cela permet d'entrevoir le bout du tunnel et d'envisager un retour progressif des consommateurs.