Unibail-Rodamco-Westfield a pour sa part terminé 2020 en tant que lanterne rouge du CAC 40, affichant une baisse de plus de 54% depuis le 1er janvier. En repli de 0,65% à 64,58 euros, aujourd'hui, l'action du spécialiste des centres commerciaux était tombée au plus bas de l'année à 29,08 euros fin septembre. Le secteur a été touché de plein fouet par le premier confinement pendant lequel les commerces non essentiels ont été fermés et les déplacements des personnes sévèrement limités.