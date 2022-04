Unibail Rodamco Westfield : A suivre aujourd'hui

Après Mercialys, c’est au tour d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW) de lever le voile sur son point d’activité du premier trimestre 2022. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a publié un chiffre d’affaires (IFRS) de 734,5 millions d’euros, en hausse de 36,2 % sur un an. « Notre portefeuille de destinations phares dans les villes et les zones d'attraction les plus riches a enregistré de bons résultats au premier trimestre, ce qui témoigne de la vigueur continue de la reprise », a commenté Jean-Marie Tritant, le directeur général d’URW.



Pour 2022, URW a confirmé son objectif d'un résultat net récurrent par action ajusté (RNRPAA) compris entre 8,20 et 8,40 euros en 2022.