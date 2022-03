Unibail Rodamco Westfield : Avis de réunion de l'Assemblée Générale publié au BALO le 25 mars 2022

25 mars 2022

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 36

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15www.dila.premier-ministre.gouv.frwww.journal-officiel.gouv.fr

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 692 972 080 euros

Siège social : 7, place du chancelier Adenauer, 75016 PARIS 682 024 096 RCS PARIS

AVIS DE REUNION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Les actionnaires de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE sont avisés qu'une AssembléeGénérale Mixte se tiendra le 11mai2022,à10heures30, au Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, Espace Ternes, 75017 Paris (France) afin de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous.

Avertissement - Pandémie de COVID-19

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale du site internet de la Société www.urw.com, qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Ordre du jour

I. Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 202 1 3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 2 25 -8 6 et s uiv an ts d u Co d e d e commerce 5. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Jean-Marie Tritant,en saqualité de Président du Directoire 6. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Olivier Bossard, en sa qualité de membre du Directoire 7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Fabrice Mouchel, en sa qualité de membre du Directoire 8. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Madame Astrid Panosyan, en sa qualité de membre du Directoire 9. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Madame Caroline Puechoultres, en sa qualité de membre du Directoire à compter du 15 juillet 2021 10. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Léon Bressler, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance 11. Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux en application de l'article L. 22 -10-34 I du Code de commerce 12. Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire 13. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, autre que le Président 14. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance 15. Renouvellement du mandat de Madame Julie Avrane en qualité de membre du Conseil de surveillance 16. Renouvellement du mandat de Madame Cécile Cabanis en qualité de membre du Conseil de surveillance 17. Renouvellement du mandat de Madame Dagmar Kollmann en qualité de membre du Conseil de su rveillance 18. Nomination de Monsieur Michel Dessolain en qualité de membre du Conseil de surveillance 19. Autorisation consentie au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du disposit if de l'article L. 22-10-62du Code de commerce II. Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire 20. Autorisation consentie au Directoire à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions achetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce 21. Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions o rdinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise,avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit, en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 22. Autorisationdonnée au Directoire à l'effet deconsentirdes options d'achat et/oude souscription d'actions dela Société et/ou d'Actions Jumelées, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et/ou de ses filiales 23. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions gratuites portant sur des action s d e la So ciété et/o u d es Action s Jumelées au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et/ou de ses filiales III. Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire 24. Pouvoirs pour les formalités 2200553

Texte des résolutions

I. Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport de gestion, des observations du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 202 1, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que toutes les o pérationstraduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 202 1)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport de gestion, des observations du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptesconsolidés de l'exercice 2021, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales o rd inaires, co n naissance prise du rapport du Directoire, du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 2021, constate que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuvés par la présente Assemblée Générale, font ressortir un bénéfice net de 90 645 302 euros.

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire d'affecter ce bénéfice ainsi qu'il suit :

Bénéfice de l'exercice2021 90 645 302 euros Report à nouveau antérieur à (2 521 794 132) euros Solde (débiteur) du compte de report à nouveau après affectation de la perte 2021 (2 431 148 830) euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte des dividendes et/ou distributions versés par la Société a u c o urs des trois exercices précédents :

Dividendes ou distributions

pour les trois derniers exercices

Capital social rémunéré Dividende ou distribution net par action

Montant total distribué

2018

10,80 € versés en deux paiements

1 493 900 835,90 €

138 305 654 actions 18 432 actions

5,40 € versés le 29 mars 2019 non éligible à l'abattement* de 40 % 5,40 € versés le 12 juillet 2019 en remboursement du 1er acompte du 29 mars 2019auxactionscrééesentrele paiement des deux acomptes non éligible à l'abattement* de40 %

138 324 217 actions

5,40 € versés le 5 juillet 2019 dont :

• 1,90 € non éligible à l'abattement* de 40 %

• 3,50 € ouvrant droit à l'abattement* de 40 %

2019

5,40 €

747 355 869€

138 399 235 actions

5,40 € versés le 26 mars 2020 et le 6 juillet 2020 (pour les seules actions c r é e s après le versement du dividende) non éligible à l'abattement* de 40 %

2020

Pas de dividende

*Réservé aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, en application de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance d u r a ppor t spécial des Commissaires aux comptes prévu aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les termes du rapport dans toutes ses dispositions.

CINQUIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Jean-Marie Tritant, en sa qualité de Président du Directoire)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature v e rs és a u c o ur s d e l'exercice clos au 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Jean -Marie Tritant,en sa qualité de Président du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37duCodedecommerceetfigurant dans la Section 3.3.2.2.1 du Document d'Enregistrement Universel 2021.

SIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutenature versés au cours de l' exercice clo s le 3 1 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Olivier Bossard, en sa qualité de membre du Directoire )

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 II du Codede commerce, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totaleet les avantages de toute nature v ers és au co ur s d e l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Olivier Bossard, en sa qualité de me mbre du Directoire, tels q u e p résen tésdans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce et figurant dans la Section 3.3.2.2.1 du Document d'Enregi s t re me nt Universel2021.

SEPTIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercic e c l o s le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Fabrice Mouchel, en sa qualité de membre du Directoire )

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quor um et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 II du Codede commerce, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totaleet les avantages de toute nature v ers és au co ur s d e l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Fabrice Mouchel, en sa qualité de membredu Directoire,tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 duCodede co mmerce et figurant dans la Section 3.3.2.2.1 du Document d'Enregi s t re me nt Universel2021.

HUITIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercic e c l o s le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Madame Astrid Panosyan, en sa qualité de membre du Directoire )

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 II du Codede commerce, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totaleet les avantages de toute nature v ers és au co ur s d e l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Madame As trid Panosyan, en saqualité de membredu Directoire,tels q ue p résentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce et figurant dans la Section 3.3.2.2.1 du Document d'Enregi s t re me nt Universel2021.

NEUVIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice c l o s le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Madame Caroline Puechoultres, en sa qualité de m embre du Directoire à compter du 15 juillet 2021)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature v e rs és a u c o ur s d e l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Madame Caroline Puechoultres, en sa qualité d e membre du Directoire à compter du 15 juillet 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225 -37 du Code de commerce et figurant dans la Section 3.3.2.2.1 d u Document d'Enregistrement Universel 2021.

DIXIEME RESOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l' exercice clo s l e 31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Monsieur Léon Bressler, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titrede ce même exercice à Monsieur Léon Bressler, en saqualité de Président du Co nseil de surveillance, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce et figurant dans la Section 3.3.2.2.2 du Document d'Enregi s t re me nt Universel2021.

ONZIEME RESOLUTION (Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux en application de l'article L. 22 -10-34 I du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-34 I du Code decommerce,approuve le rapportsurles rémunérationsdesmandataires sociaux dont les informations mentionnées au I de l'ar ticle L. 22-10-9 du Code de commerce sontprésentées dans le rapport sur le gouvernementd'entreprise visé à l'article L. 225 -37 du Code decommerceet figurent d ans la Section 3.3.2 du Documentd'Enregistrement Universel 2021.

DOUZIÈME RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 II du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Président du Directoire, en raison de son mandat, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225 -37 du Code de commerce et figurant dans la Section 3.3.1.1 du Document d'Enregistrement Universel 2021.

TREIZIÈME RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, autre que le Président)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 II du Codede commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Directoireautrequele Président, en raison de leu r m and at , telle q ue présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37duCodedecommerce et figurant dans la Section 3.3.1.1 du Document d'Enregistrement Universel 2021.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 22-10-26 II du Codede commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Conseil desurveillance, en raison de leur mandat, telle q ue p résentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce et figurant dans la Section 3.3.1.2 du Documen t d 'E nr egi s t re me nt Universel2021.

QUINZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat de Madame Julie Avrane en qualité de membre du Conseil de surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de renouveler le mandat de Madame Julie Avrane, en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de trois ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui statuera, en 2025, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

SEIZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat de Madame Cécile Cabanis en qualité de membre du Conseil de surveillance )

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de renouveler le mandat de Madame Cécile Cabanis, en qualité de membre du Conseil surveillance, pour une d urée de trois ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui statuera, en 2025, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat de Madame Dagmar Kollmann en qualité de membre du Conseil de surveillance)

L'Assemblée Générale, s tatuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décidede renouveler le mandat de Madame Dagmar Kollmann, en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une dur ée d e tr o is an s v en ant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui statuera, en 2025, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION (Nomination de Monsieur Michel Dessolain en qualité de membre du Conseil de surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer Monsieur Michel Dessolain en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans venant à expiration à l'issue d e l'Assemblée Générale annuelle qui statuera, en 2025, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION (Autorisation consentie au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du disp ositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire :

1. Autorise le Directoire, avec faculté desubdélégation dans les conditions prévues parla loi, en application des articles L. 2 2 -1 0-6 2 et s u ivants d u Co de d e commerce, du Règlement 596/2014 du Parlement européen et du Conseil européen du 16 avril 2014 sur les abus demarché, à acheter des actions dela So ciété, en vue : - de l'annulation de tout ou partie des actions de la Société ainsi rachetées, dans les conditions prévues à l'article L. 22 -10-62duCode decommerce et sous réserve d'une autorisation en vigueur de réduirele capital socialdonnée par l'AssembléeGénérale, - de disposer d'actions de la Société afin de les remettre à ses mandataires sociaux et salariés ainsi qu'à ceux des sociétés q ui lui sont liées dans les conditions et selon les modalités prévues ou permises par la loi, notamment dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions, d'opérat i o ns d ' at t r i bu t io n gr a t u i t e d'actions existantes, de plans d'actionnariat ou de plans d'épargne d'entreprise ou interentreprises (ou plan assimilé) au ti tre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe, - de disposer d'actions de la Société afin de les remettre lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, et - d'animer le marché ou la liquidité de l'action de la Société par un prestataire de service d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité, - de la mise en œuvrede toute nouvelle pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Fin anciers et p lu s gén éralement, la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur ;

2. Fixe à 110 euros le prix maximum d'achat par Action Jumelée de la Société, hors frais d'acquisition sur la base d'une valeur nominale de l'action de 5 euros. Les rachats d'actions de la Société seront soumis aux restrictions suivantes : - à la date de chaque rachat, le nombre d'actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat, n'excède pas 1 0 % des actions composant le capital social de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, et - le nombre d'actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capita l social dela Société.



L'acquisition, la cession ou le transfert des actions et/ou des Actions Jumelées pourront être réalisés à t o u t m ome nt ( s au f e n p ériode d'offre publique même intégralement régléeen numéraire visant les titres dela Société)et par tous moyens, sur le marchéou degré à gré, sans pouvoir excéder le prix de marché, y comp ris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), offres publiques d'achatou d'échange, ou par utilisation d'options ou autres instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ou par l'émission de valeurs mobilière s donnantaccès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, dans les conditions prévues par les autorités de m a rc hé et par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En application de l'article R. 225 -151 du Code de commerce, l'Assemblée Générale fixe à 1,5 milliard d'euros le montant maximal global affecté au programme de rachat d'actions ci-dessus autorisé.

L'Assemblée Générale devra être informée par le Directoire, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règle mentaires en vigueur, des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation.

L'Assemblée Générale délègue au Directoire, avecfaculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, en cas de m odification d u n o minal d e l' action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'ac tions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster le prix maximal d'achat susvisé afin de te nir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, sous réserve du respect du Principedes Actions Jumelées (tel que ce terme es t d éf ini à l' ar ticle 6 d es statuts), avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour décider et mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités avec faculté de déléguer, dans les conditions prévues par la loi, la réalisation du progra mme de rachat, et notamment pour passer to ut ordre de Bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarati ons notamment auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité qui s'y substituerait, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

Cette autorisation est consentie pour unedurée dedix-huit(18)moisàcompterdeladatedelaprésenteAssembléeGénérale.Elleremplaceetprived'effet,àcompter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure consentie au Directoire ayant le même objet.

II. Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

VINGTIÈME RÉSOLUTION (Autorisation consentie au Directoire à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions achetées par la Société dans le cadre d u dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénéralesextraordinaires, aprèsavoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, autorise le Directoire à réduire