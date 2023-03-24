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    URW   FR0013326246

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

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Unibail Rodamco Westfield : Document AMF CP. 2023DD891099

24/03/2023 | 18:14
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2023DD891099

24 mars 2023

FR0013326246 - DD155839

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Olivier BOSSARD, Chief Investment Officer

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

LEI : 969500SHQITWXSIS7N89

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : attribution définitive d'actions jumelées

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013326246

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 6 368.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 6 368.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mars 2023

COMMENTAIRES :

Attribution définitive de 6 368 actions jumelées (cours au jour de l'acquisition : 53,29 €) (plan PS 2020)

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Unibail-Rodamco-Westfield SE published this content on 24 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2023 17:12:11 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 2 570 M 2 800 M -
Résultat net 2022 -199 M -217 M -
Dette nette 2022 23 095 M 25 155 M -
PER 2022 -107x
Rendement 2022 -
Capitalisation 6 632 M 7 223 M -
VE / CA 2022 11,6x
VE / CA 2023 10,8x
Nbr Employés 2 724
Flottant 72,9%
Graphique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Durée : Période :
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Tendances analyse technique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 15
Dernier Cours de Clôture 47,79 €
Objectif de cours Moyen 58,19 €
Ecart / Objectif Moyen 21,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Marie Tritant Group Chief Executive Officer
Fabrice Mouchel Group Chief Financial Officer
Léon Bressler Chairman-Supervisory Board
Olivier Bossard Chief Investment Officer
Dagmar P. Kollmann Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-1.73%7 223
EQUINIX, INC.1.73%61 802
REALTY INCOME CORPORATION-6.56%39 149
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-6.74%27 239
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-20.33%20 088
W. P. CAREY INC.-3.76%15 841
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