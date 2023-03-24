Unibail Rodamco Westfield : Document AMF CP. 2023DD891109

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2023DD891109
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24 mars 2023
FR0013326246 - DD155846
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Michel DESSOLAIN, Membre du conseil de surveillance
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
LEI : 969500SHQITWXSIS7N89
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 22 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : attribution définitive d'actions jumelées
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013326246
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro
VOLUME : 6 898.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.0000 Euro
VOLUME : 6 898.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mars 2023
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