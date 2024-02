UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD : Jefferies dégrade son conseil

Jefferies a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield, ramenée de 'achat' à 'conserver' après la forte appréciation de son cours de Bourse ces derniers mois.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le bureau d'études estime qu'il est lui est désormais plus difficile de recommander le titre à l'achat maintenant que celui-ci grimpé de 40% depuis novembre dernier.



A titre de comparaison, le secteur n'a progressé que de 8% dans l'intervalle tandis que l'action Klépierre s'est, elle, repliée de 1,5% dans le même temps, fait-il valoir dans l'étude.



Certes, les grands indicateurs opérationnels du groupe d'immobilier commercial se sont améliorés en 2023, il va reprendre le versement d'un dividende et ses objectifs pour 2024 dépassent les attentes, reconnaît l'analyste, qui estime toutefois que son équipe de direction va devoir lever le voile sur les prochaines étapes stratégiques afin de maintenir la dynamique boursière favorable.



Parmi les leviers envisagés pour entretenir ce biais haussier, Jefferies dit retenir (1) la nécessité de réduire drastiquement l'empreinte de l'entreprise sur le marché américain et (2) une focalisation accrue sur le flux de trésorerie (FFO) plutôt que sur l'attention jusqu'ici accordée à la réduction de la dette.



Son objectif de cours reste inchangé à 78 euros.



