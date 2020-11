Unibail Rodamco Westfield : L'AG d'URW rejette le projet de levée de fonds, propulse Niel et Bressler au conseil

(Actualisation: commentaires de Christophe Cuvillier, président du directoire d'URW, contexte et bond du titre en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ont rejeté le projet d'augmentation de capital d'un montant de 3,5 milliards d'euros et approuvé la nomination de Léon Bressler, Xavier Niel et Susana Gallardo au conseil de surveillance, a indiqué mardi l'exploitant de centres commerciaux, qui organise son assemblée générale mixte ce jour. L'action URW bondit de 26,5%, à 54,10 euros.

En raison de la pandémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement français, l'AGM d'URW se déroule mardi hors la présence physique des actionnaires. Ces derniers ont donc été invités à voter par correspondance et le scrutin a été clos lundi à 15h00.

"En application de la réglementation boursière en vigueur, URW se voit contraint d'annoncer les résultats des votes, qui doivent être entérinés par le bureau de l'assemblée générale le 10 novembre", a expliqué le groupe dans un communiqué. L'AGM a débuté mardi à 9h00.

Ces résultats indiquent que les actionnaires ont suivi les recommandations du consortium d'investisseurs Refocus, possédant un peu plus de 5% du capital d'URW et mené par Léon Bressler, ancien PDG d'Unibail, et Xavier Niel, fondateur d'Iliad. Ces derniers, qui contestent la stratégie des dirigeants d'URW, ont fait part le mois dernier de leur intention de voter contre la résolution autorisant l'augmentation de capital qui a été proposée au vote de l'AGM. Ils appelaient depuis tous les actionnaires à en faire de même.

Le consortium Refocus est également parvenu à placer trois de ses membres au conseil de surveillance d'URW. Léon Bressler, Xavier Niel et Susana Gallardo vont très prochainement rejoindre l'organe de gouvernance de la foncière commerciale et pouvoir ainsi participer à l'élaboration d'une nouvelle stratégie.

"L'endettement d'URW reste élevé et son bilan doit être renforcé", a déclaré mardi Christophe Cuvillier, le président du directoire du groupe, lors d'une conférence avec des journalistes. "Le plan de cession va se poursuivre et nous étudierons toutes les alternatives pour renforcer la structure financière de l'entreprise", a ajouté le dirigeant alors que les actionnaires se sont prononcés contre le projet d'augmentation de capital qu'il défendait.

Malgré la lutte qui a opposé les dirigeants d'URW et le consortium Refocus ces dernières semaines, Christophe Cuvillier estime "qu'une nouvelle période s'ouvre" et assure que le conseil de surveillance dans sa nouvelle composition mènera "des débats apaisés et constructifs".

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, le consortium Refocus n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter les résultats de l'AGM. Léon Bressler et Xavier Niel organiseront une conférence de presse mardi à 11h00.

