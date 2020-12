Unibail Rodamco Westfield : La valeur du jour à Paris - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD plus mauvaise performance du CAC 40 en 2020

Unibail-Rodamco-Westfield s’apprête à terminer 2020 en tant que lanterne rouge du CAC 40 en affichant une baisse de plus de 50% depuis le 1er janvier. En repli de 0,85% à 65,06 euros, ce matin, l’action du spécialiste des centres commerciaux était tombée au plus bas de l’année à 29,08 euros fin septembre. Le secteur a été touché de plein fouet par le premier confinement pendant lequel les commerces non essentiels ont été fermés et les déplacements des personnes sévèrement limités.



Une menace spécifique est en outre venue amplifier la baisse de la valeur : la perspective d'une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Cette opération faisait partie du plan " RESET " de plus de 9 milliards d'euros destinée à renforcer son bilan et accroître sa flexibilité financière. Unibail-Rodamco-Westfield était en effet entré dans la crise sanitaire avec un bilan fragilisé par l'acquisition de Westfield en juin 2018.



Ce plan comprenait également une baisse supplémentaire de 800 millions des investissements et 4 milliards d'euros de cessions d'ici 2021.



A l'époque, Invest Securites jugeait qu'une telle levée de fonds devrait être fortement destructrice de valeur pour les actionnaires actuels. Le bureau d'études évoquait de plus un timing discutable pour l'opération.



Elle avait provoqué la fronde d'un groupement d'investisseurs européens mené par l'entrepreneur Xavier Niel et l'ancien PDG d'Unibail, Léon Bressler. Réunis en assemblée générale, les actionnaires ont rejeté début novembre le projet d'augmentation de capital. L'action Unibail-Rodamco-Westfield avait alors fortement rebondi.