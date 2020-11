Unibail Rodamco Westfield : Note d'information relative à la publication des résultats financiers pour le T3-2020

Compensée partiellement par+0,22€ issu d'autres éléments.

PERFORMANCE OPERATIONNELLE

Centres commerciaux

Tous les centres en Europe étaient ouverts le 15 juin et le sont restés tout au long du troisième trimestre, même si certaines restrictions ont été maintenues dans plusieurs marchés, notamment concernant la restauration et les loisirs.

Aux États-Unis, tous les centres du Groupe sauf Westfield World Trade Center avaient rouvert en juillet. Cependant, le 13 juillet, suite à une multiplication des cas de COVID-19, l'État de Californie a ordonné la fermeture de toutes les activités intérieures dans les centres commerciaux. Cette restriction a été levée le 2 septembre, mais cinq des centres du Groupe du comté de Los Angeles ont dû rester fermés jusqu'au 7 octobre. Westfield World Trade Center a rouvert le 9 septembre.

A partir d'octobre, la plupart des régions européennes ont remis en place des mesures restrictives comme des limitations de capacité, la fermeture des activités de restauration et de l oisirs, des couvre-feux ou des confinements, ce qui aura un impact négatif sur l'activité dans les semaines à venir.

La fréquentation dans les centres européens a connu une reprise encourageante, bien que légèrement plus faible en septembre avec la reprise du COVID-19.

Aux États-Unis, en septembre, sur un périmètre correspondant à 60% des centres (en raison de la fermeture de certains d'entre eux pendant une partie du mois et de données limitées), la fréquentation était comprise entre 60% et 65% du niveau de l'année précédente.

Les chiffres d'affaires des commerçants se sont redressés après le premier confinement, avec -26%,-16%,-12% et -15% en Europe continentale pour les mois de juin, juillet, août et septembre, respectivement, et -33%,-21%,-16% et -19% au total Europe, la reprise ayant été plus tardive au Royaume-Uni. La France a connu une bonne dynamique en août (-5%). Le mois de septembre a été marqué par le début de la seconde vague de COVID-19.

Les secteurs les plus performants au troisième trimestre ont été l'alimentation et les articles de grande consommation (-3%), la maison (-6%), la culture, médias & technologie (-9%) et le sport (-9%).

Aux États-Unis, les chiffres d'affaires des commerçants(4) dans les centres restés ouverts durant chacun des mois du T3 affichent -34% en juillet, -33% en août et -24% en septembre par rapport aux mêmes mois de 2019, avec seulement 90% des magasins ouverts dans ces centres. Les chiffres d'affaires ajustés (pour assurer la comparabilité du nombre de magasins ouverts par jour en 2019 et 2020) sont de -28% en juillet, -27% en août et -17% en septembre.

Le recouvrement des loyers pour les centres commerciaux s'établit à 95% pour le T1 et 52% pour le T2 (contre 46% au 15 septembre 2020). Au T3, le taux de recouvrement s'élève à 79%, dont 91% en Europe continentale, grâce à la reprise de l'activité, aux progrès dans les négociations avec les enseignes et au travail des équipes d'URW.

Les négociations avec les enseignes progressent. Au 27 octobre, le Groupe avait achevé 72% des négociations et conclu des accords avec notamment 9 de ses 10 enseignes principales. Ces négociations ne visent pas à modifier de façon permanente les structures des baux ou à changer le mode de calcul des loyers (comme remplacer le loyer minimum garanti par des loyers purement variables). Des allègements de loyers supplémentaires pourraient être nécessaires pour soutenir les commerçants avec les nouvelles fermetures à partir de fin octobre en raison de la seconde vague de COVID- 19.

