Unibail Rodamco Westfield : Note d'information relative aux résultats annuels 2020 du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield

Paris, Amsterdam, 10 février 2021

Note d'information

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PUBLIE SES RESULTATS FINANCIERS POUR 2020

URW a démontré sa résilience dans un contexte opérationnel particulièrement difficile, avec un retour de la consommation dès que les restrictions ont été assouplies ou levées en 2020

Les centres Flagships continuent d'attirer les grandes marques et les nouvelles enseignes en croissance -

En partenariat avec elles, URW innove dans un secteur en transformation rapide

Un plan d'action opérationnel pour 2021 et un engagement clair en faveur du désendettement -

URW sortira renforcé de la crise et profitera pleinement du rebond de l'activité

Données clés de l'année 2020

• Bon début d'année mais le Groupe n'a pu opérer à pleine capacité que durant 70 jours, avec des restrictions affectant l'essentiel de l'année et une durée de « fermeture » moyenne de ses centres de 93 jours.

• Loyers nets à périmètre constant des centres commerciaux en baisse de -24%, sous l'effet des allègements de loyers et des créances douteuses, URW ayant été particulièrement touché en raison de ses emplacements centraux et de son exposition au secteur de la restauration.

• Reprise marquée dès la réouverture des centres, avec des chiffres d'affaires supérieurs à la fréquentation, des paniers moyens plus élevés et un fort rebond du secteur de la restauration - Europe continentale T3-2020 : 77% de la fréquentation de 2019 ; 86% du chiffre d'affaires de 2019.

• Une approche partenariale pour soutenir les enseignes accompagnée de solutions innovantes face aux restrictions a permis à URW d'atteindre un taux de recouvrement de 88% des loyers dus pour l'année 2020 (80% des loyers facturés) ; 401 M€ d'allègements de loyers à 100%.

• Renforcement du partenariat de long terme avec les grandes enseignes et arrivée de nouveaux concepts commerciaux dans les secteurs innovants de l'automobile, des marques nées en lignes (DNVB) et du loisir ; 1 528 baux signés en 2020 (-36% par rapport à 2019) avec une augmentation des volumes au S2.

• Ratio d'endettement à 44,7% (44,0% pro-forma du produit des cessions de SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6)

• 2,3 Md€ de cessions réalisées, incluant la vente des immeubles de bureaux SHiFT et Les Villages 3, 4 et 6, et d'un portefeuille de cinq centres commerciaux en France.

• URW mènera à bien les cessions d'actifs annoncées de 4,0 Md€ en Europe et mettra en œuvre un programme visant à réduire de manière significative son exposition financière aux États-Unis.

• 11,4 Md€ de liquidités et de lignes de crédit à fin 2020.

Commentant les résultats, Jean-Marie Tritant, Président du Directoire, a déclaré : « 2020 a été une année à nulle autre pareille dans l'histoire d'URW et je tiens à remercier nos formidables équipes d'avoir démontré toute leur résilience dans ces circonstances exceptionnelles. Elles ont travaillé sans relâche depuis mars de l'année dernière pour aider notre Groupe, nos enseignes et nos communautés à faire face à cette situation sans précédent. Au vu des restrictions en place dans la majorité de nos marchés, nous

i

sommes réalistes pour 2021, le rebond marqué des taux de fréquentation et des ventes dès l'assouplissement ou la levée des restrictions l'année passée est néanmoins pour nous un signe très encourageant.

La demande des visiteurs pour des destinations de shopping de grande qualité est là. Les grandes marques et les nouveaux concepts choisissent les centres d'URW en anticipation de la reprise. Le paysage du commerce est en pleine évolution et nos centres sont attrayants pour les activités à fort potentiel telles que les constructeurs automobiles, les marques nées en ligne (DNVB) et le loisir.

Sur le plan opérationnel, nous continuons à proposer des solutions innovantes aux enseignes et aux visiteurs, avec notamment le retrait des achats en ligne drive @ Westfield, déployé sur tous nos sites américains et 11 centres européens. Il est essentiel de développer des partenariats mutuellement bénéfiques avec nos enseignes, et nous avons adopté un principe de « partage de la charge » lors des négociations afin d'atténuer l'impact de la crise et d'accompagner leur rebond.

La réduction de l'endettement est une priorité essentielle et sera réalisée grâce à un contrôle strict des investissements, la maîtrise de nos coûts et la poursuite des cessions. Nous réaliserons la vente des 3,2 Md€ d'actifs nécessaires pour atteindre l'objectif des 4 Md€ en Europe avant la fin de 2022. Nous mettons en œuvre un programme visant à réduire de manière significative notre exposition financière aux États-Unis lorsque le marché rouvrira, ce qui devrait se produire avec le rebond de l'économie américaine en 2022. Notre accès continu aux marchés de la dette et nos liquidités abondantes nous permettront de réaliser nos objectifs de désendettement de manière efficace et ordonnée.

Compte tenu de l'environnement opérationnel actuel et de notre engagement à réduire l'endettement, le Groupe suspendra le versement de son dividende pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Nous reprendrons le versement d'un dividende soutenable et en croissance dès ce désendettement achevé. Une fois nos objectifs opérationnels et financiers atteints, URW redeviendra la société cotée d'immobilier de commerce la plus attractive, combinant des fondamentaux solides et un potentiel de croissance exceptionnel. »

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 Evolution Evolution à périmètre constant Loyers nets (en M€) 1 790 2 491 -28,1% -26,4% Centres Commerciaux 1 699 2 293 -25,9% -24,0% Bureaux et Autres 85 103 -16,9% +0,1% Congrès & Expositions 6 95 -93,6% -93,6% Résultat net récurrent (en M€) 1 057 1 760 -40,0% RNRPA (en €) 7,63 12,72 -40,0% RNRPAA (en €) 7,28 12,37 -41,1% 31 déc 2020 31 déc 2019 Evolution Evolution à périmètre constant Valeur du patrimoine en proportionnelle (en M€) 56 314 65 341 -13,8% -11,2% Valeur Nette de Reconstitution EPRA (en € par action) 166,80 228,80 -27,1%

Des écarts dans les totaux peuvent exister du fait des arrondis.

ii

RNRPAA pour 2020 : 7,28€

Le RNRPAA s'élève à 7,28€, en baisse de -41,1% par rapport à 2019, soit une diminution de -5,09€, répartie comme suit :

• -4,57€ en raison de l'impact de la COVID-19 sur les opérations (notamment : allègements de loyers, créances douteuses et réduction des revenus variables des commerces) et le coût de financement ;

• -0,49 € d'effet des cessions en 2019 et 2020 ;

• -0,42 € dû à la fin de la capitalisation des coûts internes de commercialisation ;

• Partiellement compensée par +0,39 € lié à d'autres facteurs.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Centres Commerciaux

Pendant la majeure partie de l'année 2020, les gouvernements ont mis en place de fortes restrictions en réaction à la pandémie de COVID-19, entraînant une interruption sans précédent des opérations en 2020 qui s'est traduite par environ 70 jours seulement d'activité dans des conditions normales et par 93 jours de fermeture effective des centres.

Le chiffre d'affaires des commerçants du Groupe pour l'ensemble de l'année s'élève à 63% de celui de 2019, ou 66% hors restauration et loisir. En Europe, les catégories les plus performantes sont l'alimentation et la grande consommation (97% du niveau de 2019). Les secteurs les plus touchés sont le loisir (-68%) et la restauration (-43%).

Après la réouverture des centres commerciaux fermés au T2, la fréquentation en Europe continentale au T3 (la période la moins perturbée) a atteint 77% du niveau de 2019, les chiffres d'affaires des commerçants s'établissant quant à eux à 86% du niveau de 2019, grâce à l'augmentation du panier moyen à mesure que les clients revenaient dans les centres.

URW a collecté au total 80% des loyers facturés en 2020, le reste ayant fait l'objet de mesures d'allègement ou ayant été provisionné. Le recouvrement des loyers s'est amélioré au T3 après la réouverture des centres pour s'établir à 85%, contre 61% au T2 et 76% au T4 en raison des mesures de confinement et des autres restrictions mises en place. Corrigé des allègements de loyers accordés, le taux de recouvrement s'élève à 88%% du montant total dû, dont 94% en Europe continentale, reflétant les progrès des négociations avec les enseignes et les efforts des équipes d'URW.

En 2020, le total des allègements de loyers accordés sur l'ensemble des actifs s'élèvent à 401 M€, soit 313 M€ pour URW sur une base proportionnelle, dont 246 M€ comptabilisés dans le compte de résultat 2020. Ces négociations ne visent généralement pas à modifier de façon permanente la structure des baux ou à changer la base de calcul des loyers (par exemple, en remplaçant le loyer minimum garanti par des loyers variables basés sur les chiffres d'affaires), mais plutôt à fournir un allègement de loyer adapté pour parvenir à un partage équitable de l'impact des fermetures.

Le taux de vacance est passé de 5,4% à 8,3% à la fin de l'année 2020, sous l'effet des faillites et de la baisse de l'activité locative (1 528 baux signés, -36% par rapport à 2019).

iii

Les loyers nets des centres commerciaux à périmètre constant ont baissé de -24,0%, principalement en raison de l'impact de la COVID-19 donnant lieu à des allègements de loyers et une hausse des provisions pour créances douteuses. Les loyers nets à périmètre constant sont en baisse de -19,1% en Europe continentale, de -28,0% aux États-Unis et de -49,3% au Royaume-Uni, qui a notamment souffert d'un niveau élevé de procédures de sauvegarde (CVA) et de faillites.

La reprise observée en 2020, dès la réouverture des centres et la levée des restrictions sur la restauration et le loisir, renforce la confiance du Groupe quant à l'attractivité de ses centres Flagships qui continueront à être les destinations préférées des enseignes et des visiteurs.

Bureaux et Autres

Les loyers nets à périmètre constant sont en augmentation de +0,1%, tandis que les loyers nets totaux diminuent de -16,9%, principalement en raison des cessions de la tour Majunga et du Novotel Lyon Confluence en 2019 et 2020, respectivement, et du transfert de Michelet Galilée dans le portefeuille de projets de développement, partiellement compensés par la livraison de SHiFT et de Versailles Chantiers.

Congrès & Expositions

Le résultat opérationnel net récurrent est en diminution de -92,3% par rapport à 2019, la plupart des événements ayant été annulés à partir du 9 mars en raison des restrictions gouvernementales. Actuellement, le Groupe prévoit un redémarrage de l'activité aux T4-2021 / T1-2022.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

En 2020, URW a mis en œuvre des dispositifs d'activité partielle, a diminué ses coûts non liés au personnel, a restructuré son organisation aux États-Unis et au Royaume-Uni et a réduit la taille des équipes de développement. L'ensemble de ces mesures a permis de réaliser une économie des frais de fonctionnement bruts de 80 M€ en 2020 par rapport à 2019.

LIVRAISONS

En 2020, le Groupe a livré la première phase des extensions de Westfield Valley Fair et de La Part-Dieu, deux projets de restructuration à Westfield Les 4 Temps, et la tour de bureaux Trinity. Le taux de commercialisation moyen des projets de commerce livrés s'élève à 84%, ceux-ci étant livrés en plusieurs phases.

En 2021, URW prévoit de livrer Westfield Mall of the Netherlands au S1 (pré-commercialisation : 90%), et le projet mixte de Gaîté Montparnasse au S2 (pré-commercialisation de 100% pour les bureaux et autres et de 84% pour les commerces).

VALORISATION

La valeur brute de marché proportionnelle des actifs du Groupe au 31 décembre est en diminution de -13,8% à 56,3 Md€ par rapport au 31 décembre 2019, principalement en raison de la variation de valeur à périmètre

iv