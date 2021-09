Unibail Rodamco Westfield : Règlement intérieur du Directoire 09/09/2021 | 16:32 Envoyer par e-mail :

Unibail-Rodamco-Westfield SE Règlement Intérieur du Directoire Management Board charter d'Unibail-Rodamco-Westfield SE of Unibail-Rodamco-Westfield SE Le présent règlement intérieur (ci-après « le This charter (the "Charter") was originally Règlement Intérieur ») a été initialement adopté adopted by the Management Board (the "MB") of par le Directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield SE (the SE (ci-après « la Société ») et approuvé par le "Company") and approved by the Supervisory Conseil de surveillance le 26 juin 2007 et modifié, Board (the "SB") on June 26, 2007 and was last pour la dernière fois, le 28 juillet 2021. modified on July 28, 2021. Article 1 Statut et portée de la Règlement Article 1 - Status and scope of the Charter Intérieur 1.1 Le présente Règlement Intérieur, établi 1.1 This Charter is issued pursuant to article conformément à l'article 12 des statuts de la 12 of the Company's articles of association and is Société, complète les règles et réglementations complementary to the rules and regulations applicables au Directoire conformément au droit applicable to the MB under French law and the français et en application des statuts de la Société. Company's articles of association. In case of En cas de contradiction entre le présent discrepancy between this Charter and the articles Règlement Intérieur et les statuts, les statuts of association, the articles of association shall feront foi. prevail. 1.2 Les décisions du Directoire nécessitant 1.2 MB resolutions requiring the prior l'approbation préalable du Conseil de approval of the SB are listed in Article 11, surveillance sont énumérées au paragraphe 5 de paragraph 5 of the Company's articles of l'article 11 des statuts de la Société, tel que association, as completed by the SB charter. complété par la Règlement Intérieur du Conseil de surveillance. 1.3 Le Directoire s'est engagé à l'unanimité: 1.3 The MB unanimously declared that: a) à observer et être lié par les obligations a) it will comply with, and be bound by the résultant du présente Règlement Intérieur obligations arising from, this Charter to the dans la mesure où il s'applique à lui et à ses extent it applies to it and its members; membres, b) on appointment of new MB members it will b) et lorsque de nouveaux membres du cause such members to issue a declaration as Directoire sont nommés, à leur faire prendre referred to in a) above. l'engagement susmentionné à l'alinéa a). 1.4 Le Directoire évalue le présent 1.4 The MB shall evaluate this Charter Règlement Intérieur annuellement afin de détecter annually to identify any specific aspects in respect tout point spécifique qui nécessiterait une of which amendments to this Charter and/or further modification du présent Règlement Intérieur ou la regulations are required. formulation de nouvelles règles. 1.5 Le présent Règlement Intérieur est publié 1.5 This Charter is published on the sur le site internet de la Société. Company's website. Article 2 Composition et compétences du Article 2 - Composition and responsibilities of Directoire the MB 2.1 Le Directoire est composé au maximum de 2.1 The MB consists of a maximum of 7 7 membres. members. 2.2 Les membres du Directoire sont responsables collectivement de la gestion et des 2.2 The MB members shall be collectively affaires générales de la Société et des activités y responsible for the Company's management and afférentes. general affairs and the business connected with it. 2.3 Les membres du Directoire se répartissent 2.3 The MB members shall divide their tasks entre eux leurs tâches, sur recommandation du amongst themselves, upon recommendation by the Président du Directoire et sous réserve de Chairman of the MB and subject to the SB's prior l'approbation préalable du Conseil de surveillance. approval. In the absence of an MB member, his/her En cas d'absence d'un membre du Directoire, ses duties and powers shall be carried out by another MB 1 Règlement intérieur du Directoire - 15 juillet 2021/ MB Charter 15 July 2021 tâches et pouvoirs sont délégués à un ou plusieurs member(s) to be designated by the MB upon autre(s) membre(s) du Directoire désigné(s) par le recommendation by the Chairman of MB and after Directoire sur recommandation du Président du consultation with the SB. In case of long-term Directoire et après consultation du Conseil de absence the SB shall be notified of that designation. surveillance. En cas d'absence prolongée, le Conseil de surveillance est informé de cette délégation. Ce qui n'est pas expressément attribué à un autre What is not expressly assigned to another member membre du Directoire relève de la compétence du of the Management Board is the responsibility of the Président du Directoire comme indiqué dans les Chairman of the Management Board as set out in articles 2.5 et 3.2., ci-après. Articles 2.5 and 3.2 below. Les responsabilités et fonctions des membres du The responsibilities and functions of the members of Directoire à l'exception du Président du Directoire the MB other than the CEO as stated in 2.5 and 3.2 se répartiront comme suit: are as follows: a) Un membre du Directoire interviendra en a) One member of the MB will act as Chief qualité de Directeur Général de la Finance Financial Officer (CFO). He will be (ci-après« le Directeur Général Finance responsible for tax matters, generating »). Il sera en charge des aspects fiscaux de profits through the optimization of the cost générer des bénéfices par l'optimisation of capital, and investor relations. As such, du coût du capital, et des relations avec les he will be in charge of the overall financial investisseurs. En cette qualité, il sera function within the Group (financial responsable la fonction financière global control, consolidation, (re)financing, tax, au sein du Groupe (contrôle financier, the budget and 5-year plan, coordination of consolidation, refinancement, fiscalité, asset valuations and investor relations). processus d'élaboration du budget et plan à 5 ans, coordination de l'évaluation des actifs et relations avec les investisseurs). b) Un membre du Directoire interviendra en b) One member of the Management Board qualité de Directeur Général des will act as Chief Resources Officer (CRO) Fonctions Centrales (ci-après « le and will be in charge of Human resources, Directeur Général Fonctions centrales Information Technology and Organisation ») et sera en charge des ressources functions, as well as corporate humaines, de l'informatique et de sustainability. The member will also be in l'organisation ainsi que du charge of risk and crisis management and Développement Durable au niveau security. Groupe. Ce membre sera aussi en charge du risque et de la gestion de crise et de la sécurité. c) Un membre du Directoire interviendra en c) One member of the Management Board qualité de Directeur Général will act as Chief Investment Officer (CIO) Investissements (ci-après « le Directeur and will be responsible for the Général Investissements ») et sera investment/divestment process and responsable des process defining the co-ownership and co- d'investissements/désinvestissements et investment strategy; and coordinating de définir les stratégies en matière de corporate development (mergers and copropriétés et de co-investissements et acquisitions, strategic alliances and joint de coordonner les opérations de venture developments). The CIO will be développement corporate (fusions- responsible for challenging the business acquisitions, alliances stratégiques et les strategy, in particular: asset and partenariats).Il sera responsable du development strategy, major challenge de la stratégie pour les actifs restructurings, extensions or commerciaux, stratégique, et de la refurbishments. The CIO will also lead the stratégie de développement et de Offices business at European level restructurations majeures, d'extensions ou rénovations des actifs existants, ceci incluant le pôle bureau 2 Règlement intérieur du Directoire - 15 juillet 2021/ MB Charter 15 July 2021 Un membre du Directoire interviendra en qualité de Directeur Général de la Stratégie Client (ci-après « le Directeur Général Stratégie Client ») et sera responsable de définir la stratégie marketing, englobant les piliers de l'innovation, de la stratégie de marque et du numérique, en s'appuyant sur la connaissance des clients et la veille économique. Ce membre sera également responsable du développement de nouveaux revenus : l'accélération des partenariats commerciaux, médias et sponsoring ; la collecte, le traitement et la monétisation des données ; ainsi que le développement de partenariats et de relations stratégiques avec des retailers et acteurs sélectionnés. Dans l'exercice de ses fonctions, le

Directoire défend les intérêts de la Société et de son activité. Le Directoire tient compte des intérêts respectifs de toutes les parties concernées au sein de la Société. Le Directoire répond de l'exercice de ses fonctions. Le Directoire est astreint aux obligations d'indépendance, de loyauté et de professionnalisme. Les compétences du Directoire couvrent notamment : la réalisation des objectifs de la Société, la définition de la stratégie et des politiques visant à réaliser les objectifs de la Société, la conduite générale des activités et les résultats de la Société, l'évaluation et la gestion des risques liés aux métiers, l'assurance de l'efficacité des systèmes internes de gestion et de contrôle des risques et la soumission d'un rapport sur le sujet

s'intégrant dans le document d'enregistrement universel, l'animation et la préparation du processus de remontée d'informations financières, la préparation des comptes annuels, du budget annuel et des investissements majeurs de la Société, la soumission au Conseil de surveillance des informations prévues par l'article 12 des statuts de la Société et le droit français, l'observation des lois et réglementations applicables et la publication des informations relatives à la structure de gouvernement d'entreprise de la Société et de toutes autres informations requises en application du droit français, dans le document d'enregistrement universel, sur le site internet de la Société ou par tout autre moyen. One member of the Management Board will act as Chief Customer Officer (CCO) and will be responsible for defining the

marketing strategy, encompassing innovation, branding and digital pillars, leveraging customer insights and business intelligence. The CCO will also be responsible for developing new revenues, bolstering commercial partnerships, media and sponsoring; accelerating on data collection, processing and monetisation; and developing game changers' deals and strategic relationships with selected retailers. In carrying out its duties, the MB shall be guided by the interests of the Company and its business. The MB shall take into account the relevant interests of all those involved in the Company. The MB is responsible for the quality of its own

performance. He/she shall act with independence, loyalty and professionalism. The responsibilities of the MB shall include: the achievement of the Company's objectives; determining the strategy and policies designed to achieve the Company's objectives; the general state of affairs in and the results of the Company; assessing of and managing the risks connected to the business activities; ensuring that effective internal risk management and control systems are in place and reporting on this in the universal registration document; maintaining and preparing the financial reporting process; preparing the annual accounts and drawing up the annual budget and important capital investments of the Company; providing the SB with information in accordance with article 12 of the Company's articles of association and French law; compliance with legislation and regulations; publishing the corporate governance structure of the Company and any other information required under French law, through the

universal registration document, the

Company's website and otherwise. 3 Règlement intérieur du Directoire - 15 juillet 2021/ MB Charter 15 July 2021 2.6. L'acceptation de toutes activités 2.6 The acceptance of remunerated work with or for rémunérées en dehors du Groupe doit faire l'objet third parties outside the Group shall be subject of the d'un accord écrit préalable du Conseil de prior written consent of the SB. surveillance. 2.7. Conformément au droit français, la 2.7 To the extent permitted by French law, the Société souscrit une police d'assurance dirigeants Company takes out a D&O policy covering et administrateurs au profit des membres du liability for the benefit of members of the MB. Directoire. Article 3 Présidence du Directoire Article 3 Chairman of the MB 3.1 Le Conseil de surveillance désigne, 3.1 The SB shall appoint a Chairman (the parmi les membres du Directoire, un président (ci- "CEO") from the members of the MB. après « le Président du Directoire »). 3.2 Outre la coordination de la politique du 3.2 In addition to the coordination of the MB's Directoire, le Président du Directoire est chargé de : policy, the CEO shall be responsible for: a) la représentation de la Société vis à vis des a) representing the Company vis-à-vis third tiers, y compris des relations avec les parties, including relations with major principaux actionnaires, shareholders; b) la coordination de la stratégie de la Société, b) coordinating the strategy of the Company; c) veiller au bon fonctionnement du Directoire, c) ensuring that the MB functions in an effective en particulier en : manner, in particular by; i) veillant à ce qu'il dispose du temps i) ensuring that there is ample time for nécessaire pour les consultations, consultation, consideration and the (other examen et (tous les aspects de la aspects of preparing) decision-taking in and préparation) prises de décision lors des minuting of the MB meetings and the séances du Directoire et pour les supervision of the implementation of comptes-rendus de séance et en resolutions; contrôlant la mise en œuvre des résolutions, (ii) ensuring the timely and adequate (ii) veillant à ce que les informations provision of information to the MB parviennent aux membres du members as necessary for the proper Directoire en temps opportun et de performance of their duties; manière appropriée pour le bon exercice de leurs fonctions, (iii) supporting the other MB members and (iii) apportant son soutien aux autres mediating in any differences of opinion membres du Directoire et en between them, where applicable; réconciliant les divergences d'opinion qui les opposeraient, le cas échéant, (iv) chairing MB meetings; et en présidant les séances du Directoire, d) la préparation des prises de décision lors des d) preparing decision-taking in MB meetings with réunions du Directoire avec les directoires des the management boards of the Company's filiales de la Société et des rencontres avec les affiliates and meetings with the heads of the responsables des divisions désignées et des designated divisions and/or countries; pays, e) l'entretien de contacts suivis et fréquents avec e) maintaining intensive and frequent contacts with le Conseil de surveillance et plus the SB and in particular with its Chairman, and particulièrement avec son président et tenir informing the other MB members in a timely and informé les autres membres du Directoire en careful manner about the results of those contacts; temps opportun et de manière régulière, f) l'élaboration des projets de comptes annuels f) drawing up the draft annual accounts with the et du document d'enregistrement universel corresponding universal registration document, correspondant et la remise de ces documents and the dispatch of these documents to the SB; au Conseil de surveillance, l'identification et du suivi des risques g) Identifying and monitoring key legal risks, juridiques importants, de l'élaboration et de la determining and overseeing the deployment of supervision de la mise en œuvre effective de the Group's legal philosophy, policies and la philosophie, de la politique et des procedures and managing litigation activity, procédures juridiques du Groupe, de la compliance and negotiating and overseeing the gestion des litiges, de la conformité, de la drafting of material contracts. 4 Règlement intérieur du Directoire - 15 juillet 2021/ MB Charter 15 July 2021 négociation et de la supervision des contrats majeurs. h) veiller à ce que les informations parviennent h) ensuring the timely and adequate provision of au Conseil de surveillance et information to the SB and to the individual SB individuellement à ses membres en temps members as necessary for the proper performance utile et de manière appropriée pour le bon of their duties; exercice de leurs fonctions, i) s'assurer que le Conseil de surveillance i) ensuring the evaluation and assessment of the procède à l'évaluation et la notation du functioning of the MB and its members by the SB; fonctionnement du Directoire et de ses membres, j) contrôler le bon déroulement des missions des j) supervising the proper functioning of the external Commissaires aux comptes de la Société et la auditors of the Company and the submission of soumission de leurs rapports au Conseil de their reports to the SB; and surveillance et k) statuer sur les rapports et plaintes de salariés k) deciding on reports and complaints by the de la Société concernant des irrégularités employees of the Company regarding (alleged) (soupçonnées). irregularities. 3.3 Le Président du Directoire interviendra 3.3 The CEO will act as Chief Operating Officer également en qualité de Directeur Général (COO). He will thus supervise the Regional Chief Opérations (ci-après « le Directeur Général Operating Officers(excluding Managing Director Opérations») et supervisera à ce titre les Directeurs Offices)who will lead locally the retail asset Généraux de toutes les régions(hors Directeur strategy, the net rental growth and also coordinate Général Bureaux France.) en charge localement de some Center of Excellence at European level (e.g la stratégie des centres, de la croissance des Leasing, Shopping Center Management, etc.) revenus locatifs nets, et de la coordination de Centre d'Expertise en Europe (ex : Commercialisation, Gestion des Centres, etc.). Article 4 Nominations, reconductions, durée des Article 4 (Re) appointment, term and resignation mandats et démissions 4.1 Conformément à l'article 10 des statuts de la 4.1 Pursuant to article 10 of the Company's Société, les membres du Directoire sont nommés par articles of association, MB members shall be appointed le Conseil de surveillance, qui désigne également le by the SB, which also appoints the Chairman of the Président du Directoire. Tout membre du Directoire MB. Any member of the MB may be dismissed at peut être démis de ses fonctions à tout moment par any time either by 2/3rd of the members composing les deux tiers des membres du Conseil de the SB or by the Shareholders' Meeting. surveillance ou par l'Assemblée des actionnaires. 4.2 Tous les membres du Directoire sont 4.2 Any MB member shall be appointed for a nommés pour une durée maximale de quatre ans. Leurs maximum period of four years. They may be re- mandats sont toujours renouvelables. appointed for an indefinite number of terms. 4.3 Les propositions de nouvelles nominations 4.3 Proposals for new appointments must seek a doivent rechercher une représentation équilibrée des balanced representation of women and men by including femmes et des hommes en incluant au moins une at least one candidate of each gender among the personne de chaque sexe parmi les candidats tout au candidates during the whole appointment process, in long du processus de nomination, conformément aux accordance with applicable law and regulations. lois et réglementations applicables. Article 5 Rémunération Article 5 Remuneration 5.1 Conformément à l'article 11 des statuts de la 5.1 Pursuant to article 11 of the articles of Société, la rémunération des membres du Directoire est association of the Company the remuneration of the MB déterminée par le Conseil de surveillance, sur members shall be determined by the SB, upon the recommandation du Comité de la Gouvernance, des recommendation by the Governance, Nomination & Nominations et des Rémunérations et dans le cadre de Remuneration Committee, within the scope of the la politique de rémunération de la Société. remuneration policy of the Company. 5.2 Les principales dispositions des 5.2 The main elements of the remuneration of the rémunérations des membres du Directoire sont MB members shall be published in the universal reprises dans le document d'enregistrement registration document of the Company. These elements universel de la Société. Ces dispositions incluent ainsi shall in any event include the amount of fixed income, le montant de la rémunération fixe, la composition et le the structure and amount of the variable remuneration 5 Règlement intérieur du Directoire - 15 juillet 2021/ MB Charter 15 July 2021

